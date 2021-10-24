Три самых необычных современных музыкальных инструмента

Фото, видео и аудио
Сегодня в 16:15
2 мин.
Три самых необычных современных музыкальных инструментаСреди них есть даже самодельный орган
Представители компании «Аудиомания» составили список самых странных инструментов, созданных нашими современниками.
На самом деле список существующих музыкальных инструментов продолжает пополняться. В том числе благодаря современным технологиям. О трёх необычных изобретениях - ниже.
- Электромагнитная арфа Segulharpa. Её создателем считается испанский композитор Эльфур Ханссон. Хотя по большей части он пишет классические произведения, у него есть попытки работы с электронной музыкой. Для того чтобы лучше «чувствовать связь» с инструментом, он создал в 2018 году электроакустическую арфу. Воспроизводимый инструментом звук меняется в зависимости от силы нажатия на сенсоры на передней панели. Кроме того, арфу можно запрограммировать при помощи MIDI. С этой разработкой создатель занял первое место на конкурсе Guthman Musical Instrument Competition. Послушать музыку можно здесь.
- Самодельный орган The Mammoth Beat Organ. Его совместно создали изобретатель Грэм Даннинг и музыкант Сэм Андервуд. Все детали инструмента созданы из подручных материалов, которые энтузиасты нашли дома и в хозяйственных магазинах. Они тоже выступали на названной выше конкурсе Guthman Musical Instrument Competition, но звучал инструмент у них неприятно. Однако позже они поработали над этим и даже записали альбом The Blow Vol. 5, который можно послушать здесь.
- Графический музыкальный инструмент Synescope. Над его созданием работал Александр Брайан (художник, который способен «слышать» цвет) вместе с командой лаборатории Trace Bloom. Основная идея инструмента - преобразование рисунка в музыку. По форме он похож на виниловую «вертушку». С помощью устройства уже записали альбом The Carbon Pool, который находится по ссылке.
Источник: Хабр