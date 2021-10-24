Три самых необычных современных музыкальных инструмента

На самом деле список существующих музыкальных инструментов продолжает пополняться. В том числе благодаря современным технологиям. О трёх необычных изобретениях - ниже.

Электромагнитная арфа Segulharpa. Её создателем считается испанский композитор Эльфур Ханссон. Хотя по большей части он пишет классические произведения, у него есть попытки работы с электронной музыкой. Для того чтобы лучше «чувствовать связь» с инструментом, он создал в 2018 году электроакустическую арфу. Воспроизводимый инструментом звук меняется в зависимости от силы нажатия на сенсоры на передней панели. Кроме того, арфу можно запрограммировать при помощи MIDI. С этой разработкой создатель занял первое место на конкурсе Guthman Musical Instrument Competition. Послушать музыку можно здесь.