TWS-наушники Nokia временно продают дешевле 900 рублей на Wildberries

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TWS-наушники Nokia временно продают дешевле 900 рублей на WildberriesСледует поспешить
Wildberries снизил стоимость Bluetooth-гарнитуры Nokia. Теперь её можно купить за 893 рубля вместо 1990.
Чтобы увидеть скидку, нужно войти в свою учётную запись на Wildberries. Следует понимать, что количество товара ограничено, и сколько продлится акция, мы не знаем. На Яндекс Маркете цены на такие наушники начинаются с 1790 рублей.
Речь идёт о модели BH-205. Время работы от аккумулятора у неё составляет 36 часов. Соединение с телефоном осуществляется по протоколу Bluetooth 5.0, радиус беспроводной связи — 10 метров.