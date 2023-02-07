У кого лучше полноразмерные наушники с шумоподавлением: Sony против Apple

У кого лучше полноразмерные наушники с шумоподавлением: Sony против AppleЧто лучше купить сегодня: AirPods Max или Sony WH-1000XM5?
Ведущий YouTube-канала Droider сравнил по характеристикам и в работе наушники Sony WH-1000XM5 и AirPods Max. Какую из этих моделей стоит брать, если вам нужны полноразмерные наушники с функцией шумоподавления?
Фото: Droider
Эксперт YouTube-канала Droider поделился личным опытом пользования наушниками Sony WH-1000XM5 и AirPods Max. Также он рассказал, какие из них в целом всё-таки будут лучше. Sony стоят в районе 400 долларов, а AirPods Max - около 550 долларов.
В комплекте с Sony WH-1000XM5 идёт чехол с отделением для разных проводов. Кроме того, в коробке с наушниками есть кабель.
Вместе с AirPods Max вы тоже получаете чехол. Но он по сравнению с предыдущим - очень маленький и совсем нефункциональный.
По весу чуть больше оказывается AirPods Max - 386 г против 254 г. Но при этом с наушниками от Apple не уставали даже при носке в течение всего дня ни голова, ни шея.
Что касается материалов и ощущений от них, то они совершенно разные. У Sony наушники сделаны из пластика, чего-то наподобие экокожи. Выглядит всё это очень приятно как внешне, так и наощупь. У AirPods Max используется сталь, материал, похожий на силикон. Кроме того, вы можете легко поменять амбушюры, если захотите. Получается так: лёгкость и минимализм против долговечности и премиальных материалов.
Наконец, о звуке. У Sony WH-1000XM5 он по сравнению с предыдущими поколениями стал чище и детальнее в целом, басов при этом тоже хватает. Однако ведущему всё-таки звучание больше нравится у AirPods Max. Эти наушники дают более чистый и детализированный звук, даже более яркий. Средние частоты у них не проседают и вместе с тем достаточно высоких частот, а басы - глубокие в меру. Apple удаётся создать эффект присутствия.
Результаты тестов показали, что AirPods Max звучат громче, чем Sony WH-1000XM5. Подробности смотрите на изображениях выше.
Что касается объёмного звука, то в этом плане Sony WH-1000XM5, по мнению эксперта, однозначно проигрывает Apple. У AirPods Max есть поддержка Dolby Atmos, а также возможность сохранять звук на одном и том же уровне даже при вращении головой. Sony WH-1000XM5 тоже поддерживает Dolby Atmos, однако с определёнными ограничениями.
Наушники Sony могут прожить до 30 часов с шумодавом или в режиме прозрачности (Apple - 20 часов), 40 часов - без этих функций. Кроме того, 3 минуты зарядки дают 3 часа работы, 10 минут - 5 часов работы. В то же время у AirPods Max после 5 минут зарядки вы сможете пользоваться наушниками всего лишь в течение 1,5 часов. Также Sony WH-1000XM5 оснащены разъёмом USB-C, который универсален. Проблема с наушниками Apple заключается ещё в том, что выключить их никак нельзя, тогда как у Sony WH-1000XM5 есть кнопка питания, а также автоматическое отключение.
У Sony WH-1000XM5 действительно отличный шумодав, правда, он не всегда успешно справляется с подавлением речи людей. А вот AirPods Max хорошо заглушает речь, но временами не справляется с фоновыми шумами.
Режим прозрачности у Sony WH-1000XM5 реализован неплохо, но ощущения, что наушников на тебе нет, всё равно не создаётся. AirPods Max как раз удаётся создать такое впечатление.
Через провод пользоваться можно и теми, и другими наушниками. Но гораздо лучше это реализовано у Sony.
Вывод
Sony отлично обновили свои наушники по сравнению с предыдущими моделями. Звук, микрофон, режим прозрачности у Sony WH-1000XM5 и правда стали заметно лучше, но не лучше, чем у AirPods Max.