У кого лучше полноразмерные наушники с шумоподавлением: Sony против Apple

Эксперт YouTube-канала Droider поделился личным опытом пользования наушниками Sony WH-1000XM5 и AirPods Max. Также он рассказал, какие из них в целом всё-таки будут лучше. Sony стоят в районе 400 долларов, а AirPods Max - около 550 долларов.

В комплекте с Sony WH-1000XM5 идёт чехол с отделением для разных проводов. Кроме того, в коробке с наушниками есть кабель.

Вместе с AirPods Max вы тоже получаете чехол. Но он по сравнению с предыдущим - очень маленький и совсем нефункциональный.

По весу чуть больше оказывается AirPods Max - 386 г против 254 г. Но при этом с наушниками от Apple не уставали даже при носке в течение всего дня ни голова, ни шея.

Что касается материалов и ощущений от них, то они совершенно разные. У Sony наушники сделаны из пластика, чего-то наподобие экокожи. Выглядит всё это очень приятно как внешне, так и наощупь. У AirPods Max используется сталь, материал, похожий на силикон. Кроме того, вы можете легко поменять амбушюры, если захотите. Получается так: лёгкость и минимализм против долговечности и премиальных материалов.