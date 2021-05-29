Умные часы Fitbit научатся отслеживать храп

Издание 9to5Google обнаружило признаки появления этой функции в Android-приложении Fitbit. Инструмент будет использовать микрофон на трекере или часах, чтобы фиксировать храп. Приложение покажет общее количество времени в процентах, которое «ушло» на храп. Например, если человек храпел 10-40% времени сна, это будет классифицировано как умеренный случай.

Минус функции в том, что она не сможет различать храп разных людей. То есть если ваш партнёр храпит, это запишется на ваш трекер. Кроме того, нововведение будет быстрее разряжать устройство.

Инструмент также позволит отслеживать фоновый шум в спальне.