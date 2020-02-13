«Умные» колонки в России подорожают из-за коронавируса

Сообщается, что стоимость «Яндекс.Станции Мини» в рознице вырастет на 500 рублей и составит 4490 рублей. Так компания намерена компенсировать потери от простоя заводов на фоне вспышки коронавируса в Китае. В пресс-службе «Связного» также рассказали, что Яндекс увеличил закупочную цену колонок. Однако в самом Яндексе утверждают, что продавцы сами устанавливают цены на устройства.

«Коммерсант» также пишет, что проблема коснулась не только Яндекса. Завод, производящий «умную» колонку «Капсула» от Mail.ru Group тоже продлевал каникулы из-за эпидемии болезни, вызванной коронавирусом. Это может стать причиной задержки старта продаж продукта. В Mail.ru Group отметили, что повышать объявленную стоимость в 6990 рублей за устройство они не намерены.