USB-C везде: аналитик рассказал, что все аксессуары Apple перейдут на Android-разъём

В новом твите аналитик добавил, что iPhone совсем без портов может оказаться слишком проблемным из-за текущих ограничений беспроводных технологий и незрелой экосистемы MagSafe.

Переход с фирменного разъёма Lightning на USB-C может быть обусловлен предложением Еврокомиссии сделать последний единым зарядным портом для смартфонов и других устройств. Пока такой закон, впрочем, не вступил в силу.