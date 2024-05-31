В Android 15 появится улучшенная поддержка слуховых аппаратов для экономии батареи

В последней версии Android 15 появится поддержка слуховых аппаратов, работающих на протоколе передачи данных Bluetooth LE. Эта технология называется Bluetooth Low Energy: протокол связывает между собой два слуховых аппарата для потоковой передачи данных, что позволяет экономить энергию. Но ни у Apple, ни у Google долгое время не было стандартизированного способа потоковой передачи звука с помощью Bluetooth LE.

Поэтому Apple и Google, разработали собственные проприетарные протоколы слуховых аппаратов на основе Bluetooth LE. У Apple такой протокол носит название Made for iPhone (MFi), у Google протокол потоковой передачи звука для слуховых аппаратов называется ASHA. Apple представила свой протокол для iOS ещё в 2013 году, в то время как Google только в 2019 году, с выпуском Android 10.

Теперь же Google предложила стандартизированный способ потоковой передачи звука по Bluetooth с низким энергопотреблением — Bluetooth LE Audio. Протокол не только поддерживает разработку стандартного ПО для слуховых Bluetooth-аппаратов, работающих на разных платформах, но и реализует новые функции, такие как Auracast — одновременная передача звука на все совместимые устройства.

Google обещает добавить Bluetooth LE Audio в Android 15 со следующим обновлением.