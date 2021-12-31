В Apple рассказали, что снижает качество звука наушников AirPods

Наиболее интересная частью интервью — та, в которой Гивз рассказывает, что низкая максимальная пропускная способность Bluetooth фактически мешает AirPods раскрыть свой истинный потенциал.

По словам Гивза, AirPods сделаны с использованием компонентов, изготовленных на заказ, их аппаратное обеспечение оптимизировано для вывода идеального звука. Однако наушники не могут обеспечить наилучшее качество звука из-за Bluetooth.

Гивз пояснил, что беспроводная технология имеет решающее значение для звукопередачи. Мешают, например, такие вещи, как задержка, которая получается из-за движений головой. «Будет справедливо сказать, что нам нужно больше пропускной способности», отметил Гивз.