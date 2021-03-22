Фото, видео и аудио
Сегодня в 15:05
В колонках Apple обнаружили скрытые неактивированные датчики
Их могут активировать в следующем крупном обновлении
Как оказалось, колонки Apple HomePod mini имеют скрытые неактивированные датчики температуры и влажности. Они могут быть включены в будущем обновлении программного обеспечения.
Как пишет источник, компания уже обсудила использование датчиков для определения температуры в комнате и влажности. Аппаратное обеспечение колонок также может позволить HomePod mini автоматически запускать другие действия, например включать или выключать вентилятор в зависимости от температуры.
Apple, как правило, выпускает большие обновления для HomePod осенью. Пока неясно, когда компания активирует датчик температуры, но его наличие в уже проданных устройствах говорит о том, что ждать придётся недолго.
Сенсор имеет размеры 1,5 мм на 1,5 мм и расположен в нижней части HomePod mini, рядом с кабелем питания.