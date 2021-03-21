В наушниках AirPods начали менять аккумуляторы. Названа цена

Эта идея пришла в голову одной из девушек, когда у неё сломались собственные AirPods. Тогда они с подругой решили создать компанию Podswap. Сервис предлагает замену аккумуляторов в AirPods первого и второго поколения за $60. Это, конечно, недёшево, но сами наушники, как мы помним, стоят дорого.

Бизнес у девушек автоматизированный. Они придумали следующую схему: пользователь оплачивает услугу, и ему сразу присылают AirPods, которые уже отремонтировали. То есть клиент получает не свои наушники. Свои же он отправляет сервису. В Podswap говорят, что дезинфицирует все AirPods, то есть проблем тут не должно быть.