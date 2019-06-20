В онлайн-кинотеатрах запретят нецензурную брань и насилие

Тендер выиграла компания «М 13». Она разработает программу для Роскомнадзора за 1,5 миллиона рублей. Эта программа должна будет следить, чтобы онлайн-кинотеатры не нарушали ст. 10.5 закона «Об информации». То есть, не распространяли призывы к экстремизму и насилию, информацию о методах самоубийства, а также не допускали появление в видеоконтенте нецензурной брани.

Проверка будет осуществляться по видеосервисам, предоставляющим доступ к контенту за плату или просмотр рекламы и имеющим более 100 тысяч пользователей в сутки. Под это определение подходят ivi, Megogo, Amediateka, Okko и др.