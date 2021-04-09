В продажу поступили поддельные AirPods третьего поколения, которые ещё не представили

Дизайн для подделок создатели взяли с многочисленных рендеров в интернете. Не факт, что оригинальные AirPods 3 окажутся такими, как на этих рендерах. Но человека, незнакомого с планами Apple по выпуску продуктов, можно этим и обмануть.

Видео с поддельными AirPods‌ третьего поколения появились в TikTok. По слухам, новые наушники ‌получат обновлённый дизайн, имеющий сходства с AirPods Pro, но не будут иметь Pro-«фишек», в частности активного шумоподавления. Подделки, по крайней мере, внешне соответствуют этой информации. Какова их функциональность, пока неясно.