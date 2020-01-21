В России анонсировали новые беспроводные наушники с шумоизоляцией и долгим временем работы

По сути, наушники представляют собой спортивную версию недавно анонсированной модели Elite 75t. Поэтому они получили прочный корпус и устойчивость к воздействию воды и пыли (по стандарту защиты IP57).

Срок автономной работы наушников был увеличен до 28 часов с зарядным чехлом. Без него время работы достигает 7,5 часов.

Шумоизоляция в наушниках достигается за счёт обтекаемой формы, компактного размера и разноразмерных ушных вкладышей. Кроме того, в начале второго квартала 2020 года Elite Active 75t получат возможность использовать только один наушник.

Новинка будет доступна в двух цветах — тёмно-сером и синем. Стоимость наушников составит 13 999 рублей. Продажи должны стартовать в марте 2020 года.