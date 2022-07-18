В России начали продавать фильмы на флешках

Впервые это фото появилось в Telegram-канале «Новости Москвы». «Новая реальность с лёгким налётом тяжёлой ностальгии», — прокомментировал снимок канал «Вокругтехно».

На фотографии можно разглядеть, что в продаже есть флешки и с советскими фильмами, и с современными мультфильмами, и с записями концертов, и с музыкой, и с аудиокнигами, и с треками для релаксации.