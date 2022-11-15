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12:08, 15 ноября 2022
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В России начались продажи очень дешёвых беспроводных наушников Realme

За 1500 рублей

Помимо телевизоров Realme в продажу в России поступили новые наушники бренда. Это беспроводная модель Realme Buds T100, и у неё даже есть шумоподавление на базе алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ).

В России начались продажи очень дешёвых беспроводных наушников Realme

Наушники продаются в чёрном и белом цветах по цене от 1490 рублей.  Они весят всего 40,5 грамма (оба наушника с кейсом).

Наушники оснащены 10-мм драйвером, программные алгоритмы снижают сторонний шум во время звонков. Есть поддержка Bluetooth 5.3, звука DIRAC, и игрового режима с низкой задержкой — всего 88 мс. Также имеются сенсорное управление, Google Fast Pair и защита от влаги IPX5.

Realme Buds T100 могут проработать на одном заряде до шести часов без кейса и до 28 часов с ним. На одновременную зарядку наушников и кейса от 0 до 100% понадобится два часа, а 10 минут подзарядки хватит на два часа работы.

Источник фото:Realme
Источник:Realme
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