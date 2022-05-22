В России нашли способ использовать «санкционные» музыку и фильмы

Если временный порядок примут, то российские юридические и физические лица, имеющие лицензионные контракты с правообладателями из стран, которые ввели санкции, должны будут осуществлять платежи на специально созданный для этого рублёвый счёт в банке России. Эти платежи будут проходить даже за те объекты интеллектуальной собственности, которые запретили использовать на территории страны. Это позволит российским лицензиатам исполнить свои обязательства перед партнёрами.

Источник пояснил, что такая мера вводится для того, чтобы дать возможность театрам, кинотеатрам, видеосервисам использовать объекты зарубежной интеллектуальной собственности. Кроме того, это позволит не нарушать права лицензиаров из «недружественных стран». Это всё будет действовать до отмены санкций (если она случится).