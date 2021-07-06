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Сегодня в 12:20

В России определили лучшие бюджетные беспроводные наушники

Стоимостью до 10 тысяч рублей
Роскачество составило рейтинг беспроводных наушников стоимостью до 10 тысяч рублей и даже до трёх тысяч рублей.
В России определили лучшие бюджетные беспроводные наушники

В сегменте до 10 тысяч лидерами стали Huawei Freebuds 4i. Их главным минусом признали недостаточно мощный аккумулятор. А вот в категории до трёх тысяч рублей лучшими оказались JBL Tune 510BT. Последние являются накладными моделями. Они могут проработать без подзарядки до двух суток, однако качество звука здесь чуть ниже среднего.

В России определили лучшие бюджетные беспроводные наушники

Роскачество

Среди моделей с активным шумоподавлением специалисты Роскачества выделили JBL Live Pro+ стоимостью 9 990 рублей. Кроме того, эксперты составили отдельный рейтинг для беспроводных наушников бюджетного сегмента, который подойдут для iPhone. Все эти модели будут работать со смартфонами Apple, но возможно ограничение функциональности в некоторых приложениях.

В России определили лучшие бюджетные беспроводные наушники

Роскачество