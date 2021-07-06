В России определили лучшие бюджетные беспроводные наушники

В сегменте до 10 тысяч лидерами стали Huawei Freebuds 4i. Их главным минусом признали недостаточно мощный аккумулятор. А вот в категории до трёх тысяч рублей лучшими оказались JBL Tune 510BT. Последние являются накладными моделями. Они могут проработать без подзарядки до двух суток, однако качество звука здесь чуть ниже среднего.