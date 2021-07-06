В России определили лучшие бюджетные беспроводные наушники

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Сегодня в 12:20
В России определили лучшие бюджетные беспроводные наушникиСтоимостью до 10 тысяч рублей
Роскачество составило рейтинг беспроводных наушников стоимостью до 10 тысяч рублей и даже до трёх тысяч рублей.
В сегменте до 10 тысяч лидерами стали Huawei Freebuds 4i. Их главным минусом признали недостаточно мощный аккумулятор. А вот в категории до трёх тысяч рублей лучшими оказались JBL Tune 510BT. Последние являются накладными моделями. Они могут проработать без подзарядки до двух суток, однако качество звука здесь чуть ниже среднего.
Роскачество
Среди моделей с активным шумоподавлением специалисты Роскачества выделили JBL Live Pro+ стоимостью 9 990 рублей. Кроме того, эксперты составили отдельный рейтинг для беспроводных наушников бюджетного сегмента, который подойдут для iPhone. Все эти модели будут работать со смартфонами Apple, но возможно ограничение функциональности в некоторых приложениях.
Роскачество