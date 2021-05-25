В России представлены бюджетные беспроводные наушники Realme с шумоподавлением

Наушники оснащены 10-миллиметровыми драйверами с покрытием DLC (Diamond-like Carbon). Realme утверждает, что Buds Air 2 обеспечат чистый звук с насыщенными низкими частотами.

Наушники поддерживают Bluetooth 5.2. Устройства даже получили систему активного шумоподавления. Также у Buds Air 2 есть специальный режим для геймеров Gaming Mode, в котором реализована низкая задержка передачи сигнала. Есть и функция Transparency Mode, которые позволяет всё-таки слышать некоторые внешние звуки. Наушники также защищены от пота по стандарту IPX5.

Наушники способны работать на одном заряде до пяти часов. Вместе с зарядным футляром это время достигает 25 часов. Десяти минут подзарядки достаточно, чтобы наушники работали два часа в режиме прослушивания музыки.

В России стоимость Realme Buds Air 2 составляет 5990 рублей. Наушники предлагаются в белом и чёрном цвете.