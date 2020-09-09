В России запустили обмен старых беспроводных наушников Apple на новые

Воспользоваться новым сервисом можно на сайте c-store.ru. В пресс-релизе отмечается, что время от заявки до совершения сделки составляет всего 90 минут. На сайте есть калькулятор, с помощью которого пользователь может самостоятельно определить стоимость своих старых AirPods. Также доступен бесплатный вызов специалиста сервиса.

После завершения сделки пользователь получает сертификат на покупку техники, которым можно воспользоваться во всех розничных магазинах Cstore.

По обмену принимаются Apple AirPods 1, Apple AirPods 2 (кейс с беспроводной зарядкой или без), Apple AirPods Pro. Наличие аксессуаров (коробка и кабель) повышает цену наушников.