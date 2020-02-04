В России заявили об опасности «умных» колонок

Эксперты организации взяли 12 беспроводных и пять домашних колонок. Они пришли к выводу, что портативные становятся популярнее, а вот создателям домашних моделей приходится привлекать внимание к товару новыми средствами. В частности, оснащением колонок голосовыми помощниками. Такие девайсы могут искать информацию в интернете, рассказывать о новостях и погоде, включать музыку, настраивать будильник и многое другое.

В Роскачестве протестировали две таких новых колонки — Yamaha MusicCast 20 (WX-021) и Marshall Stanmore II. Обе довольно дорогие — Цены 20 000 и 22 000 рублей соответственно.

Эксперты заявили, что «умные» колонок могут быть опасными для россиян. Так, например, MusicCast 20 точно была признана небезопасной из-за своего приложения, которое хранит личные данные пользователя неизвестно где, и неясно, кто имеет к ним доступ. В Роскачестве решили, что производителям и разработчикам «умных» колонок предстоит решить ещё много проблем, чтобы сделать устройства максимально удобными и безопасными.