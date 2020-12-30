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В самых дорогих наушниках Apple скапливается влага

И это влияет на их функциональность
Пользователи Apple AirPods Max пожаловались, что в наушниках скапливается влага. Это нарушает работу одной из функций наушников.

По словам некоторых владельцев AirPods Max, из-за того, что наушники слишком плотно прилегают к голове и плохо вентилируются, внутри них скапливается влага. Пользователи поделились фотографиями, на которых видна проблема.

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Фото: Donald Filimon

Один из владельцев, столкнувшихся с проблемой, рассказал, что никогда не использовал AirPods Max во влажной среде. Чаще всего он просто сидел в них за столом.

Также пользователи рассказали, что из-за накопления влаги наушники начинают плохо работать. Например, у AirPods Max «ломается» способность определять, находятся ли они на голове.

Напомним, AirPods Max в России можно купить за 63 тысячи рублей.