В самых дорогих наушниках Apple скапливается влага

Один из владельцев, столкнувшихся с проблемой, рассказал, что никогда не использовал AirPods Max во влажной среде. Чаще всего он просто сидел в них за столом.

Также пользователи рассказали, что из-за накопления влаги наушники начинают плохо работать. Например, у AirPods Max «ломается» способность определять, находятся ли они на голове.

Напомним, AirPods Max в России можно купить за 63 тысячи рублей.