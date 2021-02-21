В сеть утекли фото третьего поколения наушников AirPods
В целом, фотография и рендер соответствуют тому, что уже известно о наушниках Apple следующего поколения. Bloomberg ранее сообщал, что новые AirPods будут иметь более короткую «ножку» и силиконовые наконечники. Также говорилось, что у них не будет функции активного шумоподавления, которая есть в Pro-версии.
Источники пишут, что новые наушники будут оснащены системой сбрасывания давления, которая уже реализована в AirPods Pro. Эта система предназначена для выравнивания давления в ухе, чтобы устранить дискомфорт от долгого ношения наушников.
Что касается зарядного кейса, то его углы будут менее заострёнными, чем у кейса AirPods Pro. Также у него появится индикатор зарядки LED.
Третье поколение AirPods может также получить управлением прикосновением, как у AirPods Pro. Сообщается, что каждый наушник будет оснащён сенсорной поверхностью. Ожидается, что новые AirPods будут работать в автономном режиме те же 5 часов.
Когда Apple выпустит AirPods нового поколения, неясно.