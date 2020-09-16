Фото, видео и аудио
Сегодня 20:41
В сеть утекли первые полноразмерные наушники Apple
Фото и видео с устройством
Сегодня в сети появились изображения и видео с первыми полноразмерными наушниками Apple AirPods Studio. Их выпуск ожидается до конца 2020 года.
Медиафайлами с наушниками поделился инсайдер Fudge, который ранее уже предоставлял точную информацию о планах Apple. На фотографии чёрные AirPods Studio, а на видео — белые.
Fudge
Ранее источники уже сообщали, что Apple работает над двумя версиями полноразмерных наушников. Одна будет премиум-вариантом, а вторая — спортивной моделью, более лёгкой.
Ожидается, что в AirPods Studio можно будет менять амбушюры и подушечки для оголовья. Также от наушников ждут функцию активного шумоподавления, датчики движения и др. AirPods в названии подсказывает, что модель будет беспроводная.