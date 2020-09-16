В сеть утекли первые полноразмерные наушники Apple

Ранее источники уже сообщали, что Apple работает над двумя версиями полноразмерных наушников. Одна будет премиум-вариантом, а вторая — спортивной моделью, более лёгкой.

Ожидается, что в AirPods Studio можно будет менять амбушюры и подушечки для оголовья. Также от наушников ждут функцию активного шумоподавления, датчики движения и др. AirPods в названии подсказывает, что модель будет беспроводная.