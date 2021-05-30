Фото, видео и аудио
Сегодня в 17:14
В сеть утекли «живые» фото новых умных часов Huawei на собственной системе
Их презентация должна состояться 2 июня
2 июня Huawei должна представить новые умные часы Watch 3 и Watch 3 Pro. Их фотографии уже слили в сеть.
Инсайдер показал даже фото коробок, в которых будут продаваться часы. Это указывает на то, что перед нами — коммерческие образцы Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro.
Правдивость снимков доказывают другие изображения, утёкшие в сеть. На Weibo появилась часть рекламного изображения, на котором показана серия Huawei Watch 3. Можно сравнить все имеющиеся изображения:
На часах, как ожидается, будет установлена фирменная операционная система HarmonyOS. По слухам, у Huawei Watch 3 будут поддержка eSIM, мониторинг ЭКГ, насыщения крови кислородом, пульса и сна, а также температуры тела. Новые часы должны быть автономнее предшественников.