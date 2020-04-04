В сети показали будущие беспроводные наушники Samsung в форме фасоли

Инсайдер опубликовал изображения наушников на немецком сайте Winfuture.de. Внешне устройство выглядит довольно необычно. В отличие от тех же AirPods у будущих наушников Samsung нет удлинённого конца. Да и вообще, формой они напоминают фасоль или почку. Неудивительно, что кодовое название устройства — «Bean» («фасоль» или «боб»).

Инсайдер утверждает, что ему удалось получить в руки эскизы и 3D-модели наушников. На основе этого он и отрисовал рендеры: