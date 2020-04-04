В сети показали будущие беспроводные наушники Samsung в форме фасоли
Инсайдер опубликовал изображения наушников на немецком сайте Winfuture.de. Внешне устройство выглядит довольно необычно. В отличие от тех же AirPods у будущих наушников Samsung нет удлинённого конца. Да и вообще, формой они напоминают фасоль или почку. Неудивительно, что кодовое название устройства — «Bean» («фасоль» или «боб»).
Инсайдер утверждает, что ему удалось получить в руки эскизы и 3D-модели наушников. На основе этого он и отрисовал рендеры:
По рисункам видно, что у наушников есть два динамика, один из них, вероятно, предназначен для высоких и средних или наоборот низких частот. Также «Bean» оснащены тремя микрофонами и двумя контактными соединениями для зарядного устройства.
Не исключено, что Samsung представит новые наушники вместе со смартфонами линейки Galaxy Note20.