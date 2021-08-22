Видеоблогер протестировал новые беспроводные наушники Google

Видеоблогер протестировал новые беспроводные наушники GoogleВ центре внимания оказалась модель Pixel Buds A-Series
Pixel Buds A-Series - это третья попытка создания крупнейшим производителем беспроводных наушников, как заметил ведущий. Вышли наушники летом 2021 года.
По словам Максима, эта версия не только дешевле, но и лучше во всём предыдущей - Pixel Buds 2020. К примеру, наушники стали меньше по размеру и легче. Крышка кейса также очень удобно открывается и внутри встроен магнит - теперь наушники точно не выпадут. Форма у них несколько изменилась, поскольку в ушах они, как отмечает блогер, "сидят" очень прочно. Отлично работают и установленные в каждом наушнике микрофоны: можно без проблем звонить и общаться. Порадовала ведущего также функция автопаузы.
Из минусов модели - отсутствие беспроводной зарядки и функции многоточечного Bluеtooth-соединения, не совсем стабильная связь с телефоном через Bluetooth, невозможность узнать заряд отдельного наушника и качество звука. По поводу второго Максим пояснил, что звучат наушники всё-таки хуже, чем аналоги: AirPods Pro, Galaxy Buds Live. Но в целом для своей стоимости они неплохи: басы и средние звуки звучат вполне приемлемо.
По итогам обзора блогер заключил: это первые действительно хорошие наушники Google. Но подойдут они лишь тем, кто не любит режим активного шумоподавления.