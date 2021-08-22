Видеоблогер протестировал новые беспроводные наушники Google

Из минусов модели - отсутствие беспроводной зарядки и функции многоточечного Bluеtooth-соединения, не совсем стабильная связь с телефоном через Bluetooth, невозможность узнать заряд отдельного наушника и качество звука. По поводу второго Максим пояснил, что звучат наушники всё-таки хуже, чем аналоги: AirPods Pro, Galaxy Buds Live. Но в целом для своей стоимости они неплохи: басы и средние звуки звучат вполне приемлемо.

По итогам обзора блогер заключил: это первые действительно хорошие наушники Google. Но подойдут они лишь тем, кто не любит режим активного шумоподавления.