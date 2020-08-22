Владельцы беспроводных наушников Samsung пожаловались на их перегрев

Упомянутый звуковой сигнал, собственно, является индикатором перегрева устройства. Он появляется, когда температура воздуха превышает 30 градусов по Цельсию.

Один из владельцев Galaxy Buds рассказал на Reddit, что каждый раз примерно после часа использования наушников он начинает чувствовать, как они нагреваются. Пользователь удивился этому и спросил, нормальна ли такая ситуация. Другой владелец Galaxy Buds+ отметил, что наблюдает проблемы с перегревом наушников, когда они находятся на солнце. Особенно пользователей раздражает звуковой предупреждающий сигнал.

Samsung пока никак не прокомментировала ситуацию.