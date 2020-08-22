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Сегодня 15:30
Владельцы беспроводных наушников Samsung пожаловались на их перегрев
Из-за перегрева наушники «пищат»
В сети появились жалобы владельцев беспроводных наушников Samsung на то, что устройства перегреваются и издают звуковые сигналы, если находятся под прямыми солнечными лучами. Похоже, проблема касается и Galaxy Buds, и Galaxy Buds+, и новых Galaxy Buds Live.
Упомянутый звуковой сигнал, собственно, является индикатором перегрева устройства. Он появляется, когда температура воздуха превышает 30 градусов по Цельсию.
Один из владельцев Galaxy Buds рассказал на Reddit, что каждый раз примерно после часа использования наушников он начинает чувствовать, как они нагреваются. Пользователь удивился этому и спросил, нормальна ли такая ситуация. Другой владелец Galaxy Buds+ отметил, что наблюдает проблемы с перегревом наушников, когда они находятся на солнце. Особенно пользователей раздражает звуковой предупреждающий сигнал.
Samsung пока никак не прокомментировала ситуацию.