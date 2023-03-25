Вот почему не стоит воровать наушники Apple

Приземлившись в международном аэропорту Сан-Франциско, женщина поняла, что забыла свою кожаную куртку на сиденье. Однако стюардесса отказалась позволить ей вернуться на своё место, чтобы забрать куртку. Бортпроводник пообещал принести женщине одежду самостоятельно.

Чуть позже пассажирка поняла, что в кармане куртки нет AirPods. Женщина использовала приложение Find My, чтобы увидеть местоположение своих беспроводных наушников. Устройство было обнаружено по адресу одного жилого дома в Сан-Матео, Калифорния.

Женщина связалась с аэропортом Сан-Франциско, чтобы сообщить об инциденте, а затем и с полицией. В результате выяснилось, что наушники украл один из бортпроводников. Спустя почти две недели женщина вернула свои AirPods, но наушники были не в лучшем состоянии. После многочисленных жалоб авиакомпания выплатила ей $271,91 на покупку новых наушников плюс 5000 бонусных миль в качестве извинений.