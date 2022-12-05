Выпущен специальный набор для чистки наушников Apple AirPods за 1000 рублей

Набор состоит из тряпочки из микрофибры, кисточки для очистки, жидкости, которую нужно заливать в отверстия наушников, желеобразного комочка, которым можно убирать различные частицы.

Набор выглядит как одноразовый, но Belkin говорит, что вам может понадобиться повторить некоторые шаги по очистке несколько раз, прежде чем наушники станут чистыми.

Стоимость набора составляет $15 (около тысячи рублей по текущему курсу).