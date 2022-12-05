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12:19, 05 декабря 2022
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Выпущен специальный набор для чистки наушников Apple AirPods за 1000 рублей

От Belkin

Компания Belkin выпустила профессиональный набор для чистки наушников Apple AirPods. В него входят специальные жидкости и инструменты.

Выпущен специальный набор для чистки наушников Apple AirPods за 1000 рублей

Фото: YouTube

Набор состоит из тряпочки из микрофибры, кисточки для очистки, жидкости, которую нужно заливать в отверстия наушников, желеобразного комочка, которым можно убирать различные частицы.

Набор выглядит как одноразовый, но Belkin говорит, что вам может понадобиться повторить некоторые шаги по очистке несколько раз, прежде чем наушники станут чистыми.

Стоимость набора составляет $15 (около тысячи рублей по текущему курсу).

Источник:Gizmodo
Теги:
#наушники
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#AirPods
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