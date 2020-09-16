Выпущена новейшая экшен-камера GoPro для съёмок видео разрешением 5К

Информация о новинке просто появилась на сайте производителя, пишет «РИА Новости». У новой GoPro Hero Black передний монохромный экран заменил крупный сенсорный IPS-дисплей. Основной экран тоже увеличился на 16%.

Разрешение датчика изображения составило 23,6 Мп. Сообщается, что камера способна снимать видео в качестве 5K 30 кадров в секунду, 4K 60 к/с или 1080p 240 к/с. В GoPro Hero Black также улучшили электронную стабилизацию HyperSmooth 3.0.

В новейшей камере можно менять объективы, увеличилась ёмкость аккумулятора — до 1720 мАч. Производитель говорит, что GoPro Hero Black стала на 30% автономнее предыдущего поколения.

В США цены на камеру начинаются с $449.