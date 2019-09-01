Xiaomi готовит новый дешёвый аналог Apple AirPods

Такие выводы можно сделать по коробке, которая случайно попала на фото сотрудников компании. Кажется, Xiaomi решила немного переименовать устройство: на коробке значится короткое «Air 2». Можно различить и внешность наушников. Они будут белого цвета, как и Youth Edition, но с видоизменённым корпусом.

Если предположить, что по традиции, Air 2 — это Mi True Wireless Earphones 2, то можно сделать выводы и о некоторых характеристиках устройства. Ведь оно уже было замечено в базе данных Bluetooth SIG. Итак, судя по всему, наушники будут поддерживать Bluetooth 5.0 и иметь улучшенную систему шумоподавления.

Когда Xiaomi представит новинку, точно неизвестно. Но, вероятно, вместе с улучшенной версией смартфона Mi 9.