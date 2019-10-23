Xiaomi изобрела беспроводные наушники с управлением движениями головы

TicPods 2 Pro оснащены технологией TicMotion, которая позволяет наушникам распознавать движения головы в качестве команд. Так, для того, чтобы ответить на звонок, нужно кивнуть, а для сброса его — помотать головой из стороны в сторону.

Наушники поддерживают подключение по Bluetooth 5.0, аудиокодеки aptX и AAC и активное шумоподавление Qualcomm CVC.

Работать от одного заряда TicPods 2 могут в течение 23 часов, а TicPods 2 Pro — 20 часов. Продаваться наушники будут с 1 ноября в трёх цветах: тёмно-синем, белом и розовом. Стоить будут 699 юаней за обычную версию (около 6320 рублей) и 799 юаней за Pro-версию (примерно 7220 рублей).