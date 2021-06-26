Xiaomi Poco выпустит беспроводные наушники-ожерелье

Благодаря центрам сертификации стало ясно, что Poco намерен начать продавать наушники-ожерелье. Этот аксессуар появился в базе данных под модельным номером LYXQEJ05WM, который идентичен номеру Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro.

Если наушники Poco будут такими же, то от них можно ожидать поддержку Bluetooth 5.0, технологии активного шумоподавления, подавления окружающих шумов, защиты от брызг, 20 часов жизни батареи. Весить наушники будут 36 граммов.

Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro были оценены в 1799 индийский рупий (около 1750 рублей). От версии Poco ожидают даже более низкой цены.