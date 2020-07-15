Xiaomi представила беспроводные наушники стоимостью в четверть цены Apple AirPods

Ранее в этом году Xiaomi анонсировала Mi True Wireless Earphones 2 в качестве дешёвой альтернативы для Apple AirPods и Samsung Galaxy Buds. Однако представленные сегодня наушники являются ещё более бюджетным вариантом. Они — урезанная версия Mi True Wireless Earphones 2. Для глобального рынка наушники выпустили под названием Mi True Wireless Earphones 2 Basic.

Внешне они похожи на стандартную версию. И чем-то, собственно, напоминают Apple AirPods. Автономность наушников достигает пяти часов, а зарядный кейс даёт ещё 20 часов работы.

Mi True Wireless Earphones 2 Basic поддерживают детектор наушников в ухе. То есть устройство автоматически подключается к телефону, если надеть наушники. Они также имеют технологию шумоподавления во время звонков.

Наушники оценены на глобальном рынке всего в 40 евро (около 3000 рублей). Это четверть от стоимость AirPods, как отметила сама Xiaomi.