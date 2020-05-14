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Сегодня 16:05
Xiaomi представила более доступную версию беспроводных наушников-аналога Apple AirPods
Они стоят всего около двух тысяч рублей
Xiaomi представила более доступную версию беспроводных наушников-аналога Apple AirPods. Они называются Mi AirDots 2 SE и оценены всего в 170 юаней (около 1800 рублей по текущему курсу).
Наушники уже доступны для предзаказа в Китае. Поставки начнутся с 19 мая.
Mi AirDots 2 SE не поддерживают кодек LHDC, но предлагают альтернативу AAC. Для подключения наушников к смартфону используется Bluetooth 5.0. Сигнал передаётся одновременно на каждый наушник, что обеспечивает более стабильное соединение.
Каждый наушник весит всего 4,7 грамма. Одного заряда достаточно на пять часов беспрерывного прослушивания музыки, а кейс добавляет еще 20 часов жизни батареи. Зарядить его можно всего за полтора часа через USB-C кабель. Беспроводной зарядки не предусмотрено.
Xiaomi Mi AirDots 2 SE управляются прикосновениями, а также могут определять, вставлены ли они в уши, чтобы автоматически ставить музыку на паузу