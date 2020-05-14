Xiaomi представила более доступную версию беспроводных наушников-аналога Apple AirPods

Наушники уже доступны для предзаказа в Китае. Поставки начнутся с 19 мая.

Mi AirDots 2 SE не поддерживают кодек LHDC, но предлагают альтернативу AAC. Для подключения наушников к смартфону используется Bluetooth 5.0. Сигнал передаётся одновременно на каждый наушник, что обеспечивает более стабильное соединение.

Каждый наушник весит всего 4,7 грамма. Одного заряда достаточно на пять часов беспрерывного прослушивания музыки, а кейс добавляет еще 20 часов жизни батареи. Зарядить его можно всего за полтора часа через USB-C кабель. Беспроводной зарядки не предусмотрено.

Xiaomi Mi AirDots 2 SE управляются прикосновениями, а также могут определять, вставлены ли они в уши, чтобы автоматически ставить музыку на паузу