Xiaomi представила флагманские наушники за 8000 рублей

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Xiaomi представила флагманские наушники за 8000 рублейНеплохой вариант, но в Россию пока не привезли
И ещё одна новинка от Xiaomi на сегодня — беспроводные наушники Xiaomi True Wireless Earphones 3 Pro. Они получили продвинутую технологию активного шумоподавления и предлагаются по относительно невысокой цене.
Технология шумоподавления в наушниках снижает нежелательный шум до 40 дБ. Конечно, есть режим transparency, который позволяет слушать происходящее вокруг, если надо.
Новая модель также получила функцию трекинга головы для поддержки пространственного аудио. Наушники помимо прочего поддерживают подключение сразу к двум устройствам, а также последнюю версию высококачественного кодек LHDC 4.0.
В общей сложности наушники вместе с зарядным чехлом могут работать до 27 часов при воспроизведении музыки. Они имеют степень защиты IP55 от воды и пота.
Цены на Xiaomi True Wireless Earphones 3 Pro начинаются с 700 юаней (около 7900 рублей).