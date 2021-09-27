Xiaomi представила флагманские наушники за 8000 рублей

Технология шумоподавления в наушниках снижает нежелательный шум до 40 дБ. Конечно, есть режим transparency, который позволяет слушать происходящее вокруг, если надо.

Новая модель также получила функцию трекинга головы для поддержки пространственного аудио. Наушники помимо прочего поддерживают подключение сразу к двум устройствам, а также последнюю версию высококачественного кодек LHDC 4.0.

В общей сложности наушники вместе с зарядным чехлом могут работать до 27 часов при воспроизведении музыки. Они имеют степень защиты IP55 от воды и пота.

Цены на Xiaomi True Wireless Earphones 3 Pro начинаются с 700 юаней (около 7900 рублей).