Xiaomi представила недорогие Bluetooth-наушники

Это беспроводные наушники с креплением на шее. Они представлены в двух цветах — чёрном и сером. Их основным преимуществом является низкая задержка передачи сигнала. Это достигается благодаря использованию кодека aptX.

Line Free Bluetooth Headphones работают на чипсете Qualcomm QCC5125. Наушников должно хватать на 9 часов работы. Быстрая зарядка позволяет за 10 минут зарядить устройство так, чтобы хватило на 2,5 часа прослушивания музыки.

Наушники оценены в Китае в 199 юаней (около 2000 рублей по курсу). Они уже доступны на Mi.com.