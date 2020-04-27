Фото, видео и аудио
Вчера 20:47
Xiaomi представила недорогие Bluetooth-наушники
Они выполнены в виде «ожерелья»
Сегодня вместе с новой версией фирменной прошивки и смартфоном Mi 10 Youth Edition компания Xiaomi представила недорогие Bluetooth-наушники — Line Free Bluetooth Headphones.
Это беспроводные наушники с креплением на шее. Они представлены в двух цветах — чёрном и сером. Их основным преимуществом является низкая задержка передачи сигнала. Это достигается благодаря использованию кодека aptX.
Line Free Bluetooth Headphones работают на чипсете Qualcomm QCC5125. Наушников должно хватать на 9 часов работы. Быстрая зарядка позволяет за 10 минут зарядить устройство так, чтобы хватило на 2,5 часа прослушивания музыки.
Наушники оценены в Китае в 199 юаней (около 2000 рублей по курсу). Они уже доступны на Mi.com.