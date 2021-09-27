Xiaomi представила новые часы с увеличенным дисплеем

Xiaomi Watch 2 оснащён дисплеем диагональю 1,43 дюйма. Это AMOLED-панель, которая больше, чем у Xiaomi Watch (1,39” дюйма). Металлические рамки вокруг дисплея представлены в трёх цветах. Ремешки же доступны в шести цветах.

В новых часах можно плавать, они поддерживают 117 спортивных режимов, 19 из которых обозначены как профессиональные.

Xiaomi Watch 2 получили батарею на 470 мАч — тоже больше, чем было (420 мАч). Этого хватит на 12 дней обычного использования. Часы могут мониторить пульс, насыщенность крови кислородом и отслеживать сон.

Цены на них начинаются с 1000 юаней (около 11 тысяч рублей).