Xiaomi представила в России новые бюджетные беспроводные наушники

Наушники быстро и просто подключаются к смартфону. У них есть два микрофона, которые обеспечивают более чёткую речь во время разговора. У наушников есть сенсорное управление для контроля музыки и звонков.

Mi True Wireless Earphones 2 обеспечивают в целом до 20 часов автономной работы. На одном заряде могут предложить пять часов. Зарядка осуществляется по USB-C.

Стоимость Mi True Wireless Earphones 2 Basic в России составляет всего 2990 рублей. Приобрести наушники можно будет в августе. Также Xiaomi представила модель Mi True Wireless Earphones 2S по цене 6390 рублей.