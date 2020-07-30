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Сегодня 19:25
Xiaomi представила в России новые бюджетные беспроводные наушники
С функцией активного шумоподавления
Xiaomi представила в России новые бюджетные беспроводные наушники — Mi True Wireless Earphones 2 Basic. Они получили функцию активного шумоподавления.
Наушники быстро и просто подключаются к смартфону. У них есть два микрофона, которые обеспечивают более чёткую речь во время разговора. У наушников есть сенсорное управление для контроля музыки и звонков.
Mi True Wireless Earphones 2 обеспечивают в целом до 20 часов автономной работы. На одном заряде могут предложить пять часов. Зарядка осуществляется по USB-C.
Стоимость Mi True Wireless Earphones 2 Basic в России составляет всего 2990 рублей. Приобрести наушники можно будет в августе. Также Xiaomi представила модель Mi True Wireless Earphones 2S по цене 6390 рублей.