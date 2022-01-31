Xiaomi привезла в Россию беспроводные наушники дешевле двух тысяч рублей

Redmi Buds 3 Lite поддерживают стандарт Bluetooth 5.2. Одного заряда наушников хватит на пять часов прослушивания музыки, а вместе с зарядным футляром — на 18 часов. Устройство защищено от ветра, дождя и пота. Buds 3 Lite автоматически подключатся к смартфону после первого сопряжения.

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