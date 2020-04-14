Xiaomi Redmi выпустила улучшенную версию своих недорогих беспроводных наушников

Отличить Redmi AirDots S от оригинала внешне невозможно. Бренд даже сохранил цвета для наушников. Зато характеристики новой модели стали лучше. Оригинальные AirDots подключались к устройству так: сначала соединение устанавливал правый наушник, а затем левый связывался с ним.

В Redmi AirDots S подход изменился. Теперь при подключении гарнитуры к устройству соединение устанавливают сразу оба наушника. При этом пользователь всё ещё может использовать при необходимости только один наушник.

AirDots S имеют чип Bluetooth 5.0, и как утверждает Redmi, передача данных улучшилась. Соединение стало быстрее и стабильнее.

Новые наушники стоят столько же, сколько их предшественник, — 100 юаней (около тысячи рублей).