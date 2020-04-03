Xiaomi выпустила камеры видеонаблюдения с высоким разрешением 2K

Камеры называются Mi Smart Camera PTZ и Mi Smart Camera PTZ Pro. Особенностью их стали возможность записи видео в формате 2К (2048 × 1080), а также режим работы в условиях низкой освещённости.

Первая модель Mi Smart Camera PTZ имеет датчик на 3 Мп и объектив с максимальной диафрагмой f/1,4. Pro-версия камеры поддерживает расширенные возможности беспроводной связи. Есть у неё и функция распознавания в кадре людей.

Камеры могут вращаться на 360 градусов. Корпусы у них выполнены в белом цвете. Стоят Mi Smart Camera PTZ и Mi Smart Camera PTZ Pro $28 и $35 соответственно.