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Сегодня в 12:31
Xiaomi выпустит новые беспроводные наушники с шумоподавлением
Презентация состоится 13 мая
Xiaomi опубликовала в китайской соцсети Weibo тизер новых беспроводных наушников. Компания обещает для них поддержку шумоподавления. Презентация состоится уже 13 мая.
Это будут преемники Xiaomi Mi Air 2 Pro. На тизере изображён их зарядный кейс с логотипом компании. Один из инсайдеров также опубликовал рендеры наушников. Если им верить, это будет внутриканальная модель с силиконовыми амбушюрами.
Xiaomi говорит, что новые наушники будут флагманской моделью с шумоподавлением. Правда, пока непонятно, будет ли это активное шумоподавление. В любом случае, тот факт, что наушники внутриканальные позволит им лучше не пропускать шум извне.
Отмечается, что дизайн кейса вдохновлён новым круглым логотипом Xiaomi. Можно надеяться, что он унаследует ёмкость аккумулятора — 500 мАч — от Mi Air 2 Pro.