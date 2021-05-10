Xiaomi выпустит новые беспроводные наушники с шумоподавлением

Xiaomi говорит, что новые наушники будут флагманской моделью с шумоподавлением. Правда, пока непонятно, будет ли это активное шумоподавление. В любом случае, тот факт, что наушники внутриканальные позволит им лучше не пропускать шум извне.

Отмечается, что дизайн кейса вдохновлён новым круглым логотипом Xiaomi. Можно надеяться, что он унаследует ёмкость аккумулятора — 500 мАч — от Mi Air 2 Pro.