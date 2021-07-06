Яндекс выпустил самую дешёвую колонку с Алисой

Фото, видео и аудио
Сегодня в 11:53
Яндекс выпустил самую дешёвую колонку с АлисойИ в разных цветах
Сегодня Яндекс представил новую смарт-колонку — Станцию Лайт. Она отличается доступной ценой, ярким дизайном и разными характерами голосового помощника Алисы.
Новая колонка стоит всего 3990 рублей. Она представлена в шести цветах — фиолетовом, бирюзовом, красном, жёлтом, бежевом и розовом.
Что интересно, колонки имеют не только разный цвет, но и характер. Это проявляется в ответах Алисы и её музыкальных предпочтениях. Например, бирюзовую колонку Яндекс называет устройством для романтиков. Алиса в ней более спокойная. А вот в красной колонке голосовой помощник отвечает более дерзко. В остальном Алиса из новой Станции Лайт не отличатся от Алисы из старых моделей.
Мощность звука в новом девайсе составляет 5 Вт. Это больше, чем в Станции Мини (3 Вт).
Устройство уже появилось в продаже в фиолетовом и бирюзовом цветах. Предзаказ на остальные версии стартует 22 июля.