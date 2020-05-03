YouTube внедряет новый тип рекламы в видеозаписи

Новый вид рекламы назвали Products in this Video. Благодаря ему YouTube будет показывать ссылки на товары, показанные в определённом видео. Чтобы пользователь мог эти товары купить, разумеется. Например, такая реклама будет использоваться в роликах, посвящённых обзорам устройств или рейтингам в духе «Топ 10 смартфонов 2020 года». Именно на таком видео YouTube объяснил работу новой опции. Ссылки на товары будут представлены в виде дополнительных элементов в плеере и под ним.

YouTube называет эксперимент маленьким. Он будет проводиться с небольшим количеством пользователей, так что не факт, что вы увидите нововведения.