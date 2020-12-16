Журналисты оценили качество звука в наушниках Apple за 63 тысячи рублей

Издание VC.ru собрало оценки обзорщиков. В целом, они отметили, что AirPods Max удобно сидят на голове, а звук, правда, неплох. Некоторые функции работают даже лучше, чем у конкурентов. Например, шумоподавление и технология объёмного звука. Но с проводными наушниками высокого класса для аудиофилов AirPods Max тягаться не могут.

Журналисты пожаловались на качество комплектного чехла. Он, по их словам, не защищает наушники и некрасив, но без него нельзя сэкономить заряд. Также обзорщики отметили, что AirPods Max могут показаться тяжёлыми при движении. К тому же их легко повредить водой, пылью или механическими воздействиями.

Журналисты считают, что для большинства пользователей лучше подойдут Sony WH-1000XM4 или Bose 700, которые более дешёвые, но предлагают похожее качество звука.