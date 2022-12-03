Знаменитые наушники с шумоподавлением Sony WH-1000XM5 временно отдают по минимальной цене

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У Sony WH-1000XM5 есть система активного шумоподавления (ANC) — диапазон частот 4 Гц-40 000 Гц, чувствительность — 102 дБ, автономность достигает 40 часов (без ANC).