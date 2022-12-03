Знаменитые наушники с шумоподавлением Sony WH-1000XM5 временно отдают по минимальной цене

19:02, 03 декабря 2022
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Знаменитые наушники с шумоподавлением Sony WH-1000XM5 временно отдают по минимальной ценеМеньше, чем за 19 тысяч рублей
На AliExpress с большой скидкой распродают наушники с шумоподавлением Sony WH-1000XM5.
Фото: Trusted Reviews
В обычное время на AliExpress они стоят 26 799 рублей. Теперь же их можно приобрести за 18 658 рублей. На Яндекс Маркете минимальная цена за них колеблется около 22 тысяч рублей. То есть выгоднее не найти.
Отметим, что, как обычно, все скидки проверены только на момент публикации новости.
У Sony WH-1000XM5 есть система активного шумоподавления (ANC) — диапазон частот 4 Гц-40 000 Гц, чувствительность — 102 дБ, автономность достигает 40 часов (без ANC).