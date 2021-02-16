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Сегодня в 21:33
Знаменитый немецкий бренд наушников Sennheiser продадут сторонней компании
Но компания также не против инвестиций
Знаменитый немецкий бренд Sennheiser объявил, что ищет того, кто купит его бизнес по производству наушников и саундбаров. Компания хочет полностью сосредоточиться на профессиональном аудиооборудовании.
Sennheiser заявила, что хочет стать более заметной на конкурентных рынках. Поэтому компания нуждается в инвесторе. В Sennheiser считают, что переговоры с потенциальными партнёрами могут начаться уже скоро.
«Чтобы наилучшим образом использовать потенциал каждого из этих рынков, мы концентрируем наши собственные ресурсы на трёх сферах бизнеса в профессиональном подразделении и ищем сильного партнёра для инвестирования в наш потребительский бизнес», — рассказали в компании.
СМИ указывают, что настоящие причины продажи бизнеса могут быть иными. Sennheiser опоздала с внедрением по-настоящему беспроводных наушников. Ранее сообщалось, что летом на Sennheiser значительно усилилось конкурентное давление.