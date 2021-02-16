Знаменитый немецкий бренд наушников Sennheiser продадут сторонней компании

Sennheiser заявила, что хочет стать более заметной на конкурентных рынках. Поэтому компания нуждается в инвесторе. В Sennheiser считают, что переговоры с потенциальными партнёрами могут начаться уже скоро.

«Чтобы наилучшим образом использовать потенциал каждого из этих рынков, мы концентрируем наши собственные ресурсы на трёх сферах бизнеса в профессиональном подразделении и ищем сильного партнёра для инвестирования в наш потребительский бизнес», — рассказали в компании.

СМИ указывают, что настоящие причины продажи бизнеса могут быть иными. Sennheiser опоздала с внедрением по-настоящему беспроводных наушников. Ранее сообщалось, что летом на Sennheiser значительно усилилось конкурентное давление.