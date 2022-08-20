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Зомбирующий грибок на мухе и другие: показаны лучшие фото природы 2022 г.Прошёл конкурс
Стали известны победители конкурса BMC Ecology and Evolution Image Competition. Первое место присудили фотографии, на которой показано жуткое явление: гриб, паразитирующий на мухе.
Ранее исследователи узнали, что этот грибок рода Ophiocordyceps фактически захватывает тело и разум жертвы. Это заставляет мух перемещаться в места, которые лучше подходят для роста грибка. В прессе грибок окрестили зомбирующим.
Roberto García-Roa
Эксперты отметили, что яркий образ на фото похож на что-то из научной фантастики. «Он иллюстрирует и жизнь, и смерть одновременно, поскольку смерть мухи дает жизнь грибу».
А вот и другие призёры конкурса: