10,9 дюймов, 8 ГБ ОЗУ, стилус: Samsung представила Tab S10 Lite за $349

Опубликовано 27 августа 2025, 19:001 мин.
10,9 дюймов, 8 ГБ ОЗУ, стилус: Samsung представила Tab S10 Lite за $349Доступный планшет
Samsung анонсировала новый планшет Tab S10 Lite, который поступит в продажу 4 сентября по цене $349. Это самая доступная модель среди текущего поколения планшетов Samsung: Tab S10 FE стартует от $500, а Tab S10 Ultra — до $980.
© Samsung
Tab S10 Lite получил экран 10,9 дюйма с частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 600 нит. Планшет будет доступен в сером, серебристом и коралловом цветах. Память моделей составляет либо 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища, либо 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти.
Сзади установлена 8‑мегапиксельная камера, спереди — 5‑мегапиксельная. Планшет поставляется со стилусом S Pen.
Главным новшеством станет интеграция ИИ: отдельная кнопка Galaxy AI и функции вроде Circle to Search и Handwriting Assist.