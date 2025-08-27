10,9 дюймов, 8 ГБ ОЗУ, стилус: Samsung представила Tab S10 Lite за $349

Доступный планшет

Samsung анонсировала новый планшет Tab S10 Lite, который поступит в продажу 4 сентября по цене $349. Это самая доступная модель среди текущего поколения планшетов Samsung: Tab S10 FE стартует от $500, а Tab S10 Ultra — до $980.